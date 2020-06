ISTRUZIONE Centri Estivi: iscrizioni aperte dall'8 al 12 giugno, per via telematica

Centri Estivi: iscrizioni aperte dall'8 al 12 giugno, per via telematica.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura rende noto che le iscrizioni ai Centri Estivi Pubblici 2020, rivolti ai bambini e alle bambine che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare nell’anno scolastico 2019/2020, saranno aperte dall’8 al 12 giugno 2020. Le domande dovranno pervenire per via telematica attraverso l’utilizzo del Portale della Pubblica Amministrazione. Tutte le informazioni utili per l’iscrizione si possono consultare al seguente link http://www.istruzioneecultura.sm/on-line/home/articolo20014486.html



I più letti della settimana: