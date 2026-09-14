Centri Estivi: si chiude con successo la stagione 2026, all'insegna dell'innovazione e della qualità

Alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico si archivia ufficialmente la stagione dei Centri Estivi 2026, segnata per la prima volta dall'introduzione di una programmazione tematica che ha riscontrato grande apprezzamento da parte della cittadinanza. I numeri registrati testimoniano l'ampia portata del servizio: ben 1.532 pratiche gestite per una media di circa 800 bambini accolti ogni settimana. La rete organizzativa ha visto l'utilizzo di 16 sedi scolastiche affiancate da 5 location esterne d'eccellenza, tra cui l'Istituto Confucio, l'Arboreto, il Multieventi, il Ranch Francischin e il Bocciodromo, dove i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare la campionessa dei Giochi del Mediterraneo Stella Paoletti. A caratterizzare l'offerta educativa di quest'anno è stata la rete di collaborazioni culturali, artistiche e sportive. Il percorso dei ragazzi si è arricchito grazie alle sinergie con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Sammarinese, il Centro Naturalistico, i Musei di Stato, diverse Federazioni Sportive e associazioni del territorio, oltre al contributo di guide turistiche, docenti di inglese, i "Lettori con la Valigia" e il designer Davide Pagliardini. Un'offerta sostenuta da una preparazione del personale: ogni animatore ha infatti seguito 10 ore di formazione obbligatoria organizzata con il Servizio Minori e Disabilità, il Team Ben-essere, la Ludoteca, la dott.ssa Alice Guardigli, l'Istituto Musicale Sammarinese e la dott.ssa Cecilia Fabbri e il Team dei Centri Estivi.

L’apprezzamento per i risultati dell'iniziativa trova conferma nei dati emersi dal questionario di gradimento somministrato alle famiglie al termine delle attività, a cui hanno risposto 405 genitori. La maggioranza dei partecipanti ha espresso una valutazione complessivamente molto positiva dell'esperienza, premiando in particolar modo la professionalità e la disponibilità del team degli animatori. Tra gli elementi di forza spiccano la puntualità e l'efficacia della comunicazione con le famiglie, oltre all'entusiasmo dimostrato dai bambini durante la frequenza quotidiana. Da segnalare anche il dato emerso sul servizio offerto dagli educatori di sostegno: il 71,4% dei genitori che hanno usufruito dell'affiancamento di un educatore dedicato ha espresso il massimo grado di soddisfazione, confermando l'impegno verso l'inclusione come un pilastro fondamentale dell'offerta educativa sammarinese. Non sono mancati, al contempo, spunti di miglioramento ed elementi di criticità emersi dalle segnalazioni delle famiglie, su tutti quello relativo alla climatizzazione di alcuni ambienti. La soluzione deve essere affrontata a 360 gradi da tutti gli attori coinvolti nel sistema che sono già attenzionati da parte della Segretaria di Stato.

C.s. - Segreteria di Stato Istruzione e Cultura









