Centro Congressi Kursaal di San Marino luogo d'incontro della Massoneria Mondiale.

Giovedì 4 Aprile 2024 si è svolto il Meeting annuale della Loggia Rosslyn Sinclair n.5 all'Obbedienza della Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino; tale Loggia, denominata “Loggia dei Gran Maestri” è guidata dall'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro, Dott. Emidio Troiani e dalla sua Giunta. La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, è stata regolarmente costituita oltre 20 anni or sono dalla Gran Loggia di Washington (USA) e dal Grande Oriente d’Italia. Nel 2011, la Gran Loggia Unita d’Inghilterra, Loggia madre della Massoneria mondiale, ha riconosciuto ufficialmente la Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino quale unica massoneria regolare presente in territorio sammarinese. La sala congressi Kursaal, debitamente allestita a Tempio Massonico, è stata gremita da centinaia di Fratelli provenienti da tutto il Mondo, tra cui molti Gran Maestri, che hanno confermato stima e rispetto per la nostra Istituzione Massonica, riempiendo di orgoglio i tutti i Liberi Muratori Sammarinesi. Svolti con saggezza e maestria, i lavori “retti” dal Gran Maestro Troiani e dalla Giunta hanno visto il coinvolgimento di tutti i presenti; numerosi interventi hanno contribuito a rendere unica la serata portando al miglioramento morale di ogni presente. Una ferma volontà per la fine di tutte le guerre è stata espressa dal Gran Maestro e da tutti i Fratelli presenti. “Durante la Cerimonia ho dedicato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di questi tumultuosi momenti di guerra” afferma il Gran Maestro Troiani “I Liberi Muratori sono da sempre costruttori di ponti che uniscono le genti in una convivenza civile ed auspico la fine di tutti i conflitti, troppe persone in questo momento stanno ingiustamente soffrendo”. La serata si è poi conclusa con una Cena di Gala ove i partecipanti hanno potuto rinsaldare i loro legami fraterni e continuare a discutere e approfondire i temi trattati.

