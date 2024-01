Centro estivo statale misto Acquaviva: raccolte 87 firme in una settimana per estendere orario e date

In una settimana, con molta soddisfazione, sono state raccolte 87 firme a sostegno della lettera dei genitori che richiedono l'estensione della data e dell'orario, per l'estate 2024, per il centro estivo statale misto di Acquaviva. In data odierna si provvede all'invio alla Segreteria di Stato Istruzione e al Dipartimento Istruzione, con la speranza che tale istanza possa essere accolta per dare una risposta alla sentita e diffusa situazione di difficoltà delle famiglie sammarinesi.

C.s. un gruppo di genitori

