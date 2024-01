Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi: conclusione positiva delle attività 2023

Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi celebra la conclusione del 2023 con il Corso “Medical Disaster & Incident Risk Management Course” e l’esercitazione “Mass Casualty Incident” Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi (CEMEC) annuncia con orgoglio la conclusione positiva delle sue significative e diversificate attività per l’anno 2023 che hanno spaziato da progetti di ricerca innovativi a collaborazioni internazionali. Ricerca e Progetti: Il CEMEC si è impegnato in vari progetti di ricerca, tra cui la fondazione del “Centre for Disasters, Forensic, and Biometric Sciences”. Altri rilevanti studi condotti includono l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle emergenze e un'analisi comparativa degli approcci nazionali alla gestione degli incidenti. Queste iniziative sottolineano tangibilmente l'impegno di CEMEC nel promuovere la medicina delle catastrofi. Programma di Tirocinio Internazionale: Il Programma di Tirocinio Internazionale del CEMEC ha attratto partecipanti a livello globale, favorendo una rete internazionale fondamentale per lo scambio di conoscenze e la collaborazione nel settore. Rete Internazionale: Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi ha il merito di essere tra le istituzioni fondatrici del Capitolo Europeo della “World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM)”. Questa iniziativa sottolinea il ruolo di leadership del Centro e il suo contributo nel favorire la collaborazione, lo scambio di conoscenze e gli avanzamenti nel campo della medicina e delle emergenze a livello globale. Sono state inoltre firmate numerose significative intese internazionali, sottolineando l'impegno per una cooperazione multilaterale. Corsi e Formazione: Con la realizzazione di oltre 70 corsi in diverse aree, il CEMEC ha dimostrato il suo impegno nella formazione completa. Le attività hanno coperto argomenti come le Maxi-Emergenze, la Sanità Pubblica, gli Studi Ambientali e la Sicurezza, garantendo un approccio educativo completo che va oltre la tradizionale formazione medica clinica. Incontri e Conferenze Internazionali: IL CEMEC ha partecipato attivamente a numerosi incontri internazionali, favorendo la cooperazione bilaterale e regionale sia a livello intra che extra-UE. Gli impegni hanno compreso interazioni con organizzazioni prestigiose come l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite e le sue agenzie. Il Centro ha anche organizzato e partecipato a numerose conferenze e workshop in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo al dibattito globale sulla medicina delle catastrofi. Iniziative Educative: Il Centro ha esteso il suo impegno nell'educazione offrendo corsi per insegnanti, studenti e giovani generazioni. Queste iniziative, compresi l’erogazione di training “Basic Life Support Defibrillation” per professori e allievi delle scuole superiori, oltre a corsi di primo soccorso e educazione sulla sicurezza stradale per gli studenti sempre delle scuole superiori, mirano a ispirare una cultura di sicurezza e preparazione fin da giovani. Pubblicazioni: Nel 2023, CEMEC ha pubblicato due libri internazionali tecnico-scientifici, "Il Dominio della Difesa Civile in Tempi di Conflitto" e "Il Ruolo Distintivo della Protezione Civile nei Contesti di Conflitto Armato", contribuendo ulteriormente al dibattito accademico sulla medicina delle catastrofi. Attività Operative: CEMEC è stata attivamente coinvolta in quasi 20 attività operative, estendendo la sua presenza da San Marino a diverse località, tra cui Italia, Croazia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Corea e Filippine. Questi impegni hanno compreso sia la partecipazione che l'organizzazione di esercitazioni internazionali, evidenziando la concreta dedizione del CEMEC al training pratico e allo sviluppo strategie di risposta efficaci su scala globale. Ringraziamento: Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi esprime profonda gratitudine al suo personale, agli istruttori e ai collaboratori per il ruolo chiave rivestito nel raggiungimento dei successi del 2023. Il loro impegno costante, la competenza e lo spirito collaborativo sono stati la forza trainante dietro del CEMEC, rafforzando la posizione del Centro come un'istituzione leader nel campo della medicina delle catastrofi.

C.s. Cemec

