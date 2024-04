Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi Presenta Corso Online Esclusivo Gratuito: "Safeguarding Disaster Medicine Operators in Non-Permissive Environments"

Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi (CEMEC) annuncia con orgoglio il lancio di un Corso online mirato a migliorare la sicurezza e l'efficacia degli operatori medici e forensi che operano in situazioni pericolose. Intitolato "Safeguarding Disaster Medicine Operators in Non-Permissive Environments" questo corso affronta la minaccia persistente rappresentata. anche dopo il termine dei conflitti. da Explosive Remnants of War (ERW), incluse mine terrestri, bombe inesplose, proiettili e munizioni a grappolo. L'impatto degli ERW si estende oltre le vittime, ostacolando l'accesso ai servizi essenziali e impedendo gli sforzi di riconciliazione. Inoltre, gli ERW complicano i compiti vitali degli operatori medici e forensi, ostacolando l'assistenza immediata alle vittime delle catastrofi e la gestione sicura dei defunti. Per affrontare queste sfide, il corso enfatizza la comprensione completa e il rispetto dei protocolli di sicurezza, fornendo agli operatori gli strumenti necessari per mitigare efficacemente i rischi. In programma per il 17 aprile 2024, dalle 13:00 alle 18:00 (Central European Time), il corso copre argomenti cruciali come l'analisi delle minacce, le procedure di sicurezza riguardanti le mine terrestri e gli ordigni inesplosi (UXO), i protocolli di risposta alle emergenze e la gestione dei defunti nelle aree pericolose. Relatori di spicco, tra cui il Prof. Roberto Mugavero, Presidente del CEMEC, e il Mr. Mohammed Alkuhali, ex Coordinator for the Weapon Contamination Department presso la Croce Rossa Internazionale, condivideranno le loro esperienze. Indirizzato a medici, paramedici, specialisti forensi, operatori di soccorso e professionisti del soccorso umanitario, il Corso mira ad equipaggiare i partecipanti con le conoscenze di base e le competenze necessarie per operare in modo sicuro ed efficace in ambienti difficili. I partecipanti beneficeranno di nozioni teoriche e consigli pratici, tutto offerto gratuitamente. Al termine del Corso, verrà rilasciato un certificato di partecipazione dalle organizzazioni promotrici. Per registrazioni e ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a contattare il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi via email all'indirizzo cemec@iss.sm

