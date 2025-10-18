Centro S. Andrea: È possibile visitare fino al 23 ottobre la mostra fotografica "WE, HOME"

Centro S. Andrea: È possibile visitare fino al 23 ottobre la mostra fotografica "WE, HOME".

È ancora possibile visitare fino al 23 ottobre 2025 la mostra fotografica “WE, HOME”, sulle relazioni, gli affetti, i luoghi della cura in famiglia presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana (al terzo piano negli orari di apertura del Centro Commerciale). Ingresso libero.



WE, HOME è, dunque, un percorso concettuale e visivo, collegato a una serie di “parole della cura e della famiglia” – come ascolto, futuro, giocare, generazioni – che costituiscono il fil rouge concettuale dell’intero progetto, fondato su una nuvola di parole ancora più ampia, costituita da decine di termini declinanti le relazioni familiari, la casa e i membri della famiglia.



Promossa dal Centro sociale S. Andrea con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia e della Giunta di Castello di Serravalle.



Per informazioni: 337 1010902 – csandrea@alice.sm

Comunicato stampa

Centro sociale S. Andrea

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: