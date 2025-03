Centro S. Andrea: Progetto "I care Giubileo della Speranza 2025"

PROGETTO: I CARE GIUBILEO DELLA SPERANZA 2025



per vivere il Giubileo a 360°







Quest’anno è un’occasione per far conoscere a tutti il messaggio legato al Giubileo quello della speranza, in particolare viverlo a 360° portandolo in tutti ambiti della cultura, dello spettacolo e della solidarietà. Come Centro Sociale S. Andrea di Serravalle (RSM), in collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro e il media partner de Il Montefeltro, sono stati sviluppati diversi eventi nei vari ambiti dell’espressione umana per portare proprio questo. Ed è dedicato in particolare a Don Peppino (mons. Giuseppe Innocentini) che ci ha educati ad interessarci di tutti gli aspetti della vita per testimoniare la bellezza della vita cristiana.







I primi appuntamenti ci saranno Sabato 15 marzo







CON UNO SPETTACOLO TEATRALE







Sabato 15 marzo ore 21 MARIA E MARTA SORELLE PER SEMPRE



Auditorium Little Tony di Serravalle (RSM)



con Giulia Merelli e Laura Aguzzoni Spettacolo teatrale di Giampiero Pizzol







Promosso congiuntamente dal Centro Sociale S. Andrea Giunta di Castello di Serravalle Con il Patrocinio della Diocesi San Marino-Montefeltro,



L’Ingresso è a pagamento intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)



Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 - csandrea@alice.sm



Sono previsti promozioni per gruppi e famiglie



Sinossi:



Molte fonti concordano nell'identificare il personaggio della Maddalena con Maria di Betania, sorella di Lazzaro e Marta. Lo spettacolo, attraverso un dialogo originale a volte sorridente e a volte drammatico, dipinge un movimentato affresco della vita di questa donna. Una figura femminile emblematica che fugge per conquistare una libertà preclusa nella società ebrea dell'epoca, ma in molte parti del mondo anche oggi, dove la donna è comunque soggetta al mondo maschile. Maria vuole essere libera di scegliere un destino non imposto da altri. E poi avviene l'incontro con un Uomo che non la giudica ma la chiama per nome, non le impone nessun peso ma le mostra una libertà ben più grande da ogni schiavitù. Testimone e confidente di questa storia è sua sorella Marta, un personaggio agli antipodi, donna di casa sempre indaffarata. Eppure nella sorella così diversa da lei, Maddalena si specchia, a lei confida i segreti del suo cuore inquieto scoprendo una relazione profonda. In fondo le due anime di questi personaggi si completano manifestando la stessa sete di felicità, lo stesso desiderio di una vita non all'ombra di quattro mura, ma sotto il sole splendido della verità e dell'amore. Mentre Maria brucia come fiamma alle parole del Maestro, Marta matura lentamente sotto il Suo sguardo. Cristo diviene per entrambe la sorgente di vita capace perfino di vincere la morte e strappare Lazzaro dal sepolcro. Ma il miracolo più grande per il Figlio di Dio non è quello di resuscitare un corpo, ma di portare alla luce un'anima. Uno spettacolo che, attraverso Maria e Marta, vuole toccare il tema della vita nuova nell'incontro con Colui che può farci uscire da noi stessi e tracciare una via luminosa che culmina nella resurrezione.







NELLA STESSA SERATA UNA MOSTRA DI PITTURA







Sabato 15 marzo dalle ore 20 – 23 Auditorium Little Tony - Serravalle RSM



STUPORE REALTÀ INFINITO Personale di Caterina Ceccoli



Acquarelli acquistabili a favore delle opere di solidarietà di AVSI San Marino







Così presente le sue opere l’artista:



La mia arte nasce dallo stupore a volte anche commozione che la realtà non si fa da sola , che quello che vediamo è troppo grande e stupefacente. La realtà è una provocazione che rimanda ad un oltre, ad Altro, Un Infinito a cui tutti aneliamo. Da qui nasce il titolo della mostra. STUPORE REALTÀ INFINITO Questa bellezza che io vivo vorrei donare a chi è più nel bisogno. A chi è nella sofferenza. Per questo è nata l'idea di Avsi







MENTRE LA PROSSIMA SETTIMANA UN INTERESSANTE INCONTRO PER APPROFONDIRE IL SIGNIFICATO DEL GIUBILEO DAL TITOLO:







IL GIUBILEO PER AVERE IL CUORE LIBERO aiuta ad alzare lo sguardo ed ad intrattenersi con il Cielo







Giovedì 20 marzo ore 21 nella Sala Montelupo DOMAGNANO (RSM) – ingresso libero



interverranno Fernando e Gioia Lanzi, del Centro studi per la cultura popolare e responsabili del Museo Comunale della Beata Vergine di San Luca. Autori anche di pubblicazioni sul Giubileo ed i pellegrinaggi



Porterà un suo contributo Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo emerito della Diocesi San Marino-Montefeltro







Agli uomini da sempre in cammino alla ricerca del volto di Dio, nella speranza di godere della Sua amicizia e conformarsi a Lui, il Giubileo offre copiosa varietà di percorsi di fede, costellati di immagini, di esempi, di incontri, che elevano cuore e mente al dialogo con il Creatore: ci si scopre sempre peccatori ma sempre perdonati, alzando gli occhi dalla pesantezza delle imperfezioni e dei peccati di ciascuno, per intrattenersi con il cielo, che sempre accoglie e conferma la nostra fede. Faremo insieme un cammino di immagini di arte e storia, verso il Volto di Cristo, l’amicizia di Dio, la fantasia dello Spirito, attraverso la bellezza che esalta la nostra amicizia.







Nelle prossime settimane sono in programma altri eventi molto interessanti.



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea