Centro S. Andrea: Secondo appuntamento con le commedie dialettali

Secondo appuntamento con le COMMEDIE DIALETTALI
La Compagnia Filodrammatica Hermanos di Longiano presenta
QUAND E NAS UN VEC
Tre atti di Giusi Canducci
Una serata da non perdere
Sabato 14 novembre 2026, ore 21:00
Auditorium Little Tony, Via Ezio Balducci 1/B, SERRAVALLE (RSM)
Biglietti: intero 12 €, ridotto 10 €
Prenotazioni e informazioni
337 1010902 (anche WhatsApp)
csandrea@alice.sm
Rassegna Commedie Dialettali 2026-2027
un'iniziativa a cura della Giunta di Castello di Serravalle e del Centro Sociale S. Andrea
La storia
La commedia racconta la vicenda di nonna Pia, 94 anni, alle prese con il significato della vecchiaia tra colpi di scena e ruoli che si ribaltano.
Comunicato stampa
Centro Sociale S. Andrea