Centro S. Andrea: Secondo appuntamento con le commedie dialettali

Centro S. Andrea: Secondo appuntamento con le commedie dialettali.

Secondo appuntamento con le COMMEDIE DIALETTALI

La Compagnia Filodrammatica Hermanos di Longiano presenta

QUAND E NAS UN VEC

Tre atti di Giusi Canducci

Una serata da non perdere

Sabato 14 novembre 2026, ore 21:00

Auditorium Little Tony, Via Ezio Balducci 1/B, SERRAVALLE (RSM)

Biglietti: intero 12 €, ridotto 10 €

Prenotazioni e informazioni

337 1010902 (anche WhatsApp)

csandrea@alice.sm

Rassegna Commedie Dialettali 2026-2027

un'iniziativa a cura della Giunta di Castello di Serravalle e del Centro Sociale S. Andrea

La storia

La commedia racconta la vicenda di nonna Pia, 94 anni, alle prese con il significato della vecchiaia tra colpi di scena e ruoli che si ribaltano.





Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea

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