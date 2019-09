Centro servizi S.r.l. e I.e.S. S.p.a.: Flussi SMaC IGR

Con il presente comunicato si intende precisare che le odierne registrazioni di accredito sulle carte del circuito SMaC sono dovute ad un errore procedurale dipendente dalle attività di test che sono in corso per la prossima gestione degli accrediti IGR sulle citate carte SMaC dei relativi beneficiari. Le controparti tecnologiche, rilevata l’anomalia, hanno immediatamente attivato i propri presidi operativi e proceduto allo storno delle operazioni dipendenti dalle menzionate attività di test. Tutte le operazioni in oggetto sono state debitamente rettificate.

Comunicato stampa

Centro servizi S.r.l. e I.e.S. S.p.a.