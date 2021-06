Centro Sociale di Dogana: serata pubblicata sull'alimentazione macrobiotica

Mercoledì 16 Giugno alle ore 20,45 presso la sala conferenze del Centro Sociale di Dogana si svolgerà una serata pubblica e gratuita tenuta da Olimpio Fontana (Esperto di alimentazione macrobiotica e allievo di Mario Pianesi) e intitolata "I principi teorici e pratici della macrobiotica Ma-Pi ". Nel corso della serata il relatore parlerà dei principi della Macrobiotica “Ma-Pi” dal punto di vista teorico e pratico. Si illustrerà e si metterà in evidenza come l’utilizzo della Macrobiotica Ma-Pi può portare grandi benefici in vari ambiti come quello dell’ambiente, dell’agricoltura, dell’alimentazione, della salute, e dell’economia, grazie agli studi di George Oshawa e all’attualizzazione di Mario Pianesi. La serata è promossa dal Centro Sociale di Dogana in collaborazione con l'azienda "Una Siepe di Rosa" socio sostenitore dell'Associazione Nazionale e Internazionale "Un Punto Macrobiotico". Per ragioni di sicurezza legate al Covid i posti sono limitati e occorre prenotarsi telefonando al numero 0549 885518

c.s. Filippo Mularoni, Operatore Culturale - Responsabile Centro Sociale Dogana