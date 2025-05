Centro Sociale Dogana: Concluso il corso di pittura "Baciati dalla luna"

Si è concluso mercoledì 7 maggio il corso di pittura “Baciati dalla luna” organizzato dal centro sociale di Dogana.

Gli allievi sono partiti sperimentando la tecnica Sumi-e (pittura tradizionale giapponese) per approdare ad una tecnica mista con china, acquerello e acrilico, mantenendo però saldi i principi della pittura Sumi-e per cui nulla vi è di superfluo e il meno è sempre meglio.

Si sono lasciati guidare in questo viaggio all’incrocio di due mondi 22 allieve e allievi provenienti da diversi luoghi.

Il carattere cinese di Fiore racchiude il concetto di trasformazione. L’ideogramma 花 (pinyin Huā) presenta due figure stilizzate, una in piedi e una seduta, entrambe con sopra al capo una foglia di erba che rappresenta la giovinezza/germoglio e l’età adulta/fiore.

La bellezza del fiore rappresenta la bellezza della maturità.

Partendo da queste suggestioni l’insegnante Raffaella Vaccari ha proposto la realizzazione di fiori con l’inchiostro di china in modo semplice ma evocativo, in cui l’ispirazione è stata la rappresentazione paesaggistica giapponese al chiaro di luna, ottenendo una pittura monocroma dal gusto orientale ma con una realizzazione occidentale.

Dal 2018 i corsi di pittura proposti dal Centro Sociale di Dogana a cadenza semestrale riescono a conseguire un buon successo con iscrizioni rapidamente esaurite.

Segnale di un desiderio sempre più intenso di avvicinarsi alla sfera dell’arte, anche sperimentando in prima persona, sporcandosi le mani.

Per chi vuole addentrarsi in queste suggestioni, sarà probabilmente predisposta in autunno una mostra all’interno della biblioteca con i lavori dei partecipanti.





