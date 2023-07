Centro Sociale S. Andrea: Inizia martedì 11 luglio Visioni d'Estate a Serravalle

Centro Sociale S. Andrea: Inizia martedì 11 luglio Visioni d'Estate a Serravalle.

MARTEDÌ 11 LUGLIO PARTE VISIONI D’ESTATE - CINEMA ALL’APERTO

con il film d’animazione “PETS 2 - VITA DA ANIMALI”

AL PARCO LAIALA di SERRAVALLE RSM

Martedì 11 luglio, con inizio alle ore 21:15, il primo film di VISIONI D’ESTATE presso l’Arena Casa Parco Laiala a SERRAVALLE (RSM), con il film d’animazione PETS 2 - VITA DA ANIMALI.

L’ingresso è unico a 3 € ed è prevista una PROMO FAMIGLIA, che consiste nell’ingresso gratuito per bambini con età fino a 6 anni (accompagnati da un adulto).

Dalle ore 19:30 funzionerà lo stand gastronomico con STREET FOOD (piadina, cassoni, prosciutto e melone e tanto altro) e SERVIZIO BAR.



Il film:

Lo studio Illumination Entertainment, noto per la trilogia di Cattivissimo Me e i Minions, presenta Pets 2 – Vita da Animali, sequel di Pets: viene proposta una spassosa avventura che cede il passo all’assoluta ilarità.

I cani Max e Duke devono fare i conti con l’arrivo di Liam, il primo figlio della loro padroncina. Per i due cagnolini sarà impegnativo prendersi cura di Liam, con tutte le ansie e le preoccupazioni generate dal mondo non ancora esplorato a fondo al di fuori delle mura di casa. Una gita fuori porta organizzata dai padroni sarà essenziale per spogliare di qualsiasi paura Max e il suo compagno di avventura, in una rocambolesca avventura all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Contemporaneamente a questa trama, si aggiungono vari episodi con Nevosetto il coniglietto e Gidget, la cagnolina che dovrà per necessità assumere sembianze e comportamenti di una gatta.

La narrazione proposta punta alla scorrevolezza, impostando tre storie apparentemente scollegate fra loro per poi unirle in un terzo atto movimentato. Nel complesso il film strapperà facili risate e divertirà soprattutto i bambini con tante gag.



L’iniziativa promossa dal Centro Sociale S. Andrea con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, è resa possibile grazie al coinvolgimento di numerosi volontari, la disponibilità della parrocchia di Serravalle, il sostegno di Ditte ed Enti, così da offrire una bella occasione d’incontro e ricreazione.

Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: