Centro Sociale S.Andrea: Ottimo riscontro della manifestazione "Visioni d'estate story & family", un bel modo di ripartire.

Nei giorni scorsi si è conclusa con un’ottima partecipazione la manifestazione VISIONI D’ESTATE 2020 - story & family. Organizzato dal Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giunta di Castello di Serravalle svolta dal 13 al 26 luglio 2020 alla Casa parrocchiale del parco Laiala di Serravalle. Undici serate in cui vedere insieme film belli e interessanti, un’esperienza straordinaria, il cinema è strumento narrativo che ci può permettere di comprendere meglio la nostra vita, approfondire un tema, accedere all’esperienza e al punto di vista di altre persone su quella realtà della vita. I film ci interrogano e ci aiutano a capire il mondo in cui viviamo con le sue ricchezze, ma anche debolezze e contraddizioni. Ma sono anche occasioni di gustare avventure e fantasie che ci portano in mondi fantastici, poetici che esprimo tutta la creatività dell’uomo. L’entusiastica e numerosa partecipazione di interi nuclei familiari ci hanno testimoniato l’utilità del nostro contributo alla ripartenza, dopo l’emergenza sanitaria, la voglia di occasioni d’incontro, come si dice “in presenza”, improntate alla convivialità, superando i timori, pur nell’accortezza di rispetto delle necessarie precauzioni. Tutto questo è stato reso possibile dalle persone volontarie, anima e cuore della manifestazione. Fondamentale anche il sostegno e collaborazione di: Operatori Economici che con il loro contributo aiutano a coprire parte delle spese, la parrocchia di Serravalle, i mass media locali e tutti coloro che in ogni modo hanno aiutato al buon esito dell’evento. Un particolare ringraziamento all’AC di Serravalle che, oltre a collaborare alle serate, ha realizzato nei pomeriggi il GREST ACR 2020, creando momenti educativi e di socialità per i ragazzi delle scuole elementari e delle medie. La sinergia è continuata invitando i ragazzi e le famiglie del Grest a VISIONI D’ESTATE. Infine la serata conclusiva ha trovato una nuova collaborazione con il “Vamos a Laiala” evento caratterizzato dall’apericena con drink con caramelle preparate dai giovani di AC Serravalle. In arrivo altre serate dedicate ad incontri significativi, che si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre sempre alla casa parrocchiale del parco Laiala di Serravalle. A breve sarà diramato l’intero programma con belle sorprese.

