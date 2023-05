Centro sociale S. Andrea: "Un ricordo dell'amico prof. Giorgio Veronesi"

Il Direttivo e gli amici del Centro Sociale S. Andrea di Serravalle, nell’apprendere con dolore la scomparsa del Prof. Giorgio Veronesi, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari e lo ricordano per la sua grande passione e competenza in ambito teatrale, culturale, sociale che lo ha visto impegnato in tanti ambiti della vita pubblica, senza mai dimenticare il suo grande attaccamento a Serravalle. Vogliamo anche esprimere la nostra grande riconoscenza al Prof. Veronesi essendo stato all’origine della storia del Centro Sociale S. Andrea. Alla fine degli anni ’50, nell’intento di avere un luogo che rispondesse alle nuove esigenze delle attività parrocchiali di Serravalle, al Prof. Veronesi maturò l'intuizione di realizzare un centro sociale comunitario accanto alla chiesa. Quest'idea fu sostenuta dall’allora parroco Don Tullio Gabellini e dal cappellano Don Giuseppe Innocentini. E proprio nel 1958 ci fu l’inaugurazione del Centro Sociale Comunitario Parrocchiale di Serravalle con ambienti dove potersi incontrare per una sana ricreazione, per servizi in campo sociale e assistenziale, per attività teatrali e per momenti di incontri formativi. Tante le attività poi realizzate dal Prof. Veronesi, con altri giovani e le suore Maestre Pie, in particolare nell’ambito del teatro numerose le commedie realizzate e proposte curandone la regia, con il coinvolgimento di tanti giovani, diventati ottimi attori, capaci di portare in scena con successo sia opere d’autore che altre scritte dallo stesso Prof. Veronesi. E infine un grande ringraziamento va al Prof. Veronesi per l'amicizia dimostrata con l’attenzione, l’incoraggiamento e la partecipazione con cui ci ha seguito da quando si è proseguita l’attività che lui aveva iniziato ed animato per tanti anni.

C.s. Centro Sociale S. Andrea