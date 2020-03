Centro Sociale Sant'Andrea e Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …”: un saluto ad un grande amico, Gian Paolo Gattei

Il Centro Sociale S. Andrea di Serravalle e la Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …” sono vicine ed esprimono le condoglianze alla famiglia di Gian Paolo Gattei, deceduto gli scorsi giorni dopo lunga malattia. Un grande amico con cui abbiamo condiviso la bella amicizia ed esperienza della Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …”. La Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …”, nasce nel 1991, da un gruppo di giovani di Serravalle, già impegnati nelle diverse attività promosse dal Centro Sociale S. Andrea, con l’incontro di Gian Paolo Gattei. Negli anni successivi il cast degli attori si arricchisce e si aggregano al gruppo di origine giovani provenienti da altri Castelli della Repubblica di San Marino. Gian Paolo Gattei, autore e regista delle numerose commedie messe in scena, riesce a trasmettere a tutti la sua passione per il teatro e la recitazione, che lui aveva appreso nei venti anni dell’esperienza nel Piccolo Teatro “Arnaldo Martelli”, sotto la guida della signora lda Baldelli. Paolo, persona sempre attenta ai bisogni delle persone, si è distinto anche per il suo impegno nel volontariato con l’associazione sammarinese sclerosi multipla. Lo scorso anno l’ultimo spettacolo messo in scena, la commedia "Al codghi si fasul ... ai arsem ... ", riscuotendo un ottimo successo. Certi che niente di quello che abbiamo vissuto nella vita terrena viene disperso e nella certezza della vita eterna, lo portiamo nei nostri cuori e lo ricordiamo con una frase di Eduardo De Filippo: “Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro. Non si possono scindere le due cose.”

