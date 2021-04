Centro studi Pam a San Marino, la soddisfazione di Rete

Il Movimento RETE esprime grande soddisfazione per la firma del contratto per la nuova sede del Centro Studi Internazionale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo avvenuta ieri mattina alla presenza del Segretario Generale PAM On. Amb. Sergio Piazzi, i Sindaci di Governo e l’Avvocatura di Stato. I lavori di ristrutturazione della nuova sede sono praticamente ultimati e procedono gli adempimenti burocratici e l’avvio delle pratiche per fare in modo che i funzionari che opereranno possano trasferirsi a San Marino. La notizia della sede sammarinese è stata accolta con grande entusiasmo dai paesi dell’area mediterranea e anche araba con cui la PAM collabora e anche noi siamo impazienti che questa nuova realtà apra i battenti nella nostra antica Repubblica andando ad arricchire il centro storico di San Marino Città che diventerà un punto di riferimento strategico a livello internazionale e che vanterà la presenza di parlamentari da tutti i paesi del mediterraneo con le conseguenti ricadute positive, sia culturali, sia economiche, che ciò comporta. Rinnovando il nostro benvenuto a tutti i paesi membri della PAM nel nostro territorio informiamo anche che la PAM è stata invitata a partecipare a una missione di monitoraggio delle elezioni in Palestina il prossimo maggio con una delegazione composta-tra gli altri -anche dal Consigliere Adele Tonnini come membro delegato per la Repubblica di San Marino. Un monitoraggio che al di là delle componenti presenti, svolgerà il suo ruolo principale di diplomazia parlamentare in rappresentanza della cooperazione e del dialogo politico.

c.s. Movimento RETE

