Centro Uffici Tavolucci: parcheggio interrato chiuso per installare sistema allontanamento piccioni

L’Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali informa che è in programma dal 6 all’ 8 ottobre p.v. una prima pulizia del parcheggio interrato afferente alle palazzine A2 e A3 del Centro Uffici Tavolucci. Tale intervento, affidato all’impresa Igiene Ambientale Management S.r.l. nell’ambito della gara d’appalto n.33/2021, si rende necessario in previsione dell’installazione di un sistema permanente di allontanamento dei piccioni che infestano l’area e che sarà curata dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Nelle date sopra specificate occorre liberare l’area interessata dai veicoli pubblici e privati in sosta al fine di facilitare lo svolgimento del servizio e di evitare un eventuale danneggiamento degli stessi. L’Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali provvederà a pubblicizzare l’intervento tramite l’affissione di cartellonistica provvisoria nelle zone adiacenti.

Cs Uff. Approvvigionamenti contratti e protezione dati personali