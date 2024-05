Centro Ufologico Nazionale: a San Marino tutta la verità e l'attualità sugli UFO

Come avviene da ormai 33 anni, l’1 e 2 giugno 2024 – con oratori da 12 Paesi - avrà luogo al Palazzo dei Congressi del Kursaal di San Marino l’annuale Simposio Mondiale sugli UFO e i Fenomeni Connessi a cura del Centro Ufologico Nazionale (CUN), l’ente italiano (considerato uno dei più seri ed importanti del mondo) impegnato da oltre 57 anni nello studio del fenomeno, com’è noto dal 2021 infine dichiarato reale, inspiegato e sotto controllo intelligente dallo stesso Pentagono. L’edizione di quest’anno, come sempre coordinata dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti presidente del CUN e anche dell’ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research) la Organizzazione Non Governativa mondiale riunente esperti del settore di oltre 30 Paesi, lega la questione alla geopolitica del momento, tant’è che è dedicata a “UFO, ALIENI E GUERRA: C’E’ VITA INTELLIGENTE SUL PIANETA TERRA?” e metterà a fuoco la persistente ed inquietante presenza degli UFO, negli ultimi sette decenni, sulle strutture nucleari civili e militari di tutto il mondo, dagli USA all’Europa e dalla Russia al Pacifico, con evidente attenzione anche ai teatri di guerra, come l’attuale conflitto russo-ucraino ha ultimamente evidenziato. A conferma del fatto che il problema esiste, resiste persiste indisturbato, il Simposio verterà altresì sulla presenza reiterata del fenomeno su diverse zone della Terra, dalla vallata norvegese di Hessdalen a quella italiana della Valmalenco. Inoltre durante l’evento sarà dibattuta in termini esaustivi e definitivi la questione – che il CUN ha portato all’attenzione del pubblico italiano già nel 1996 – dei cosiddetti “UFO Files del Fascismo”, cui Pinotti ha dedicato il suo ultimo saggio UFO ITALIA: DA MUSSOLINI AL PENTAGONO e che spietatamente documenta il fatto – già anticipato e confermato dalle interrogazioni sotto giuramento al Congresso USA a Washington dello scorso anno - che lo studio istituzionale e scientifico degli UFO non è affatto iniziato in USA negli anni Quaranta ma nell’Italia degli anni Trenta con il “Gabinetto RS/33” voluto da Mussolini e guidato da Guglielmo Marconi. Una commissione tecnica che, grazie a nuovi documenti fatti avere a Pinotti dal Sen. Giulio Andreotti, non solo diventa storia dalla leggenda che si pensava fosse, ma la cui esistenza è stata anche pubblicamente confermata dal nipote del Premio Nobel italiano, Guglielmo Giovanelli Marconi. Inoltre il Simposio farà il punto sul “Progetto Titano” sugli UFO elaborato da CUN e ICER che – dopo la sua votazione ed accettazione da parte del Parlamento sammarinese – il Governo di San Marino sarà tenuto per legge a presentare all’ONU nel 2025.

