Centro ufologico nazionale. San Marino: dopo l’apporto anche Hollywood, il tema degli ufo guarda alla politica.

Si è concluso a San Marino il 32° Simposio Mondiale sugli UFO con un eccezionale successo di pubblico convenuto da tutta Italia nonostante le avverse condizioni climatiche. Coordinata come al solito dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale italiano (CUN) e dall’ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research), la Organizzazione Non Governativa riunente esperti di trenta Paesi, la manifestazione si è chiusa con un bilancio estremamente positivo. Dopo l’entusiasmo generato nel pubblico dalle rivelazioni esclusive del militare ed uomo dell’intelligence USA David Grusch e la ormai ineluttabile richiesta dei due organismi, formalmente votata ed accettata dal Parlamento di San Marino nonché sottolineata dai media locali, di portare la questione degli UFO all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in quanto ormai universalmente riconosciuta a livello ufficiale come reale, tecnologica avanzata e caratterizzata da controllo intelligente e ignota provenienza mediante il “Progetto Titano” con un evento annuale a disposizione degli Stati membri che il Governo della antica Repubblica è ora per legge tenuto a concretizzare, il secondo giorno dell’evento ha visto quale suo vicepresidente l’inglese Gary Heseltine fare il positivo rendiconto delle attività internazionali dell’ICER, l’attivista politico statunitense Stephen Bassett sottolineare il sorprendente apporto adesso fornito anche da Hollywood ad una trasparente e positiva divulgazione del fenomeno, il portoghese Francisco Mourao Correa documentare la crescente attenzione accademica al fenomeno, il fisico Clarbruno Vedruccio illustrare con lo stimolante approccio del collega americano Jack Sarfatti le caratteristiche transmediali e legate alle distorsioni spazio-temporali proprie del fenomeno, il sacerdote cattolico Don Carlo Giustozzi indicare la totale apertura della Chiesa alle possibilità di vita extraterrestre intelligente e Giorgio Di Salvo indicare anche gli aspetti esoterici della questione che, come detto da Paolo Cagnoni, i timori dovuti all’attuale situazione geopolitica non varranno comunque a minimizzare, questa edizione del Simposio ha visto emergere un consenso esteso e corale che sottintende una sfiducia crescente nelle Autorità tradizionali sostanzialmente impreparate e la necessità di ottenere dalla politica risposte responsabili, conseguenti e concrete. Il prossimo appuntamento dell’ufologia mondiale è fissato a dicembre in Messico, dove Pinotti, come dichiarato dall’organizzatore Robin Arca, una volta ancora rappresenterà l’Italia.

