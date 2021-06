Centrodestra Rimini: "Una proposta realmente Civica senza se e senza ma..."

Se la sinistra con la scelta di Sadegholvaad candidato sindaco ha certificato la contendibilità del comune di Rimini, il centrodestra anziché trovare un accordo sulla candidatura, ha alzato i toni e nella fase più significativa, si è messa a disquisire sulla civicità di questo o quel candidato, dimenticando che l’unica vera realtà civica è quella da noi rappresentata. La nostra diponibilità civica a sostenere la candidatura di Ceccarelli promossa dall’On Jacopo Morrone è stata la volontà di trovare una sinergia tra tutte le componenti del centro destra. Ma a quanto pare questa disponibilità non è stata recepita nel migliore dei modi. In considerazione inoltre che ieri Matteo Salvini a Bologna ha ribadito che le candidature nelle grandi città devono esprimere una candidatura civica e non politica. Per quest’ultimo e per gli altri motivi indicati i gruppi Rete Civica, Rinascimento e Con Rimini, che sono l’unico vero progetto civico di centrodestra a Rimini con una visione più ampia della mera appartenenza politica, propongono al tavolo nazionale della coalizione la candidatura dell’attuale Presidente della Commissione Cultura a Rimini, Davide Frisoni. Una proposta realmente Civica senza se e senza ma che può costruire finalmente, insieme al centrodestra, una svolta per Rimini In una città che si candida a Capitale Italiana della Cultura 2024, che anche grazie agli interventi e azioni di Davide Frisoni in questi anni Rimini ha fatto della cultura una nuova scommessa, quale miglior scelta se non un “artista pragmatico” a guidare la città con intelligenza, che mette al centro il desiderio e gli interessi dei cittadini? Riteniamo che Davide Frisoni sia l’unico “ Civico” che ha maturato una esperienza amministrativa, con l’unico scopo di offrire competenze e che oggi sia in grado di occuparsi del futuro di una Rimini che ha voglia di riscatto internazionale senza perdere di vista i bisogni concreti dei cittadini. Un valore aggiunto che altri candidati non hanno.

c.s.

CON RIMINI

RETE CIVICA

RINASCIMENTO

