Ceo Wtc al ministro Bonetti: la questione maschile sta per esplodere. Disagio Maschile e Pari Opportunità.

Egr. Ministro Dott.ssa Elena Bonetti, mi presento, sono Lorenzo Casesa, Amministratore Delegato del World Trade Center di Rimini San Marino, apparteniamo all’organizzazione Internazionale World Trade Center Association di New York, sede dei 350 WTC del mondo presenti in oltre 90 Stati, la WTCA è anche Advisor alle Nazioni Unite. Sono un attivista per la parità di genere e mi occupo del disagio maschile, continuamente non ascoltato e non preso in considerazione dalla politica. Si parla sempre e comunque solamente di questioni e problemi femminili. Giustamente dico io ma vi è un altro 50% di popolazione mondiale che è in forte disagio e che non viene ascoltata. A seguito di una ricerca condotta a livello Internazionale sul preoccupante fenomeno dell’aumento dei casi di suicidi fra i ragazzi di sesso maschile compresi tra i 12 e i 25 anni di età (in Italia si contano circa oltre 300 suicidi all’anno) ho avuto modo di analizzare alcune cause che sono il frutto dei disagi presenti oggi nel genere maschile che, a mio avviso, sono completamente ignorati dalle Istituzioni che sono impegnate al 100% nelle politiche a sostegno del genere femminile, trascurando o ignorando completamente l’uguaglianza di genere e il disagio maschile. Basti solo pensare che non vi sono finanziamenti pubblici per centri di accoglienza per uomini che subiscono violenza, eppure la violenza sugli uomini (dati Istat e studio dell’Università di Siena) ha un peso del 40% a confronto con quella subita dalle Donne, dato non trascurabile, I centri di accoglienza ricevono finanziamenti solo per il genere femminile, il genere maschile non esiste!!! Ma non dobbiamo tutti lavorare per la parità di genere? In allegato un documento che abbiamo inviato a tutti i Media Italiani su cui Le chiedo gentilmente una attenzione particolare e se possibile una risposta a questi gravi problemi, parliamo di vite umane da salvare (oltre 500 all’anno, mentre le scrivo qualche padre o qualche ragazzo si sono tolti la vita) e di nascite oramai estinte da far ripartire. Un ringraziamento anticipato per l’attenzione e la sensibilità che vorrà dedicarci.

Lorenzo Casesa - Ceo Wtc Rimini San Marino

File allegati 60eef19f69527070887496.pdf

