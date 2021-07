Ceramica del Conca è sponsor di Expo Dubai 2020

Del Conca è fra gli sponsor del Padiglione San Marino ad Expo Dubai 2020. L’accordo, è stato firmato presso Ceramica Faetano Spa, capogruppo del Gruppo Del Conca, dal Commissario Generale, il Dott. Mauro Maiani e Paolo Mularoni, presidente di Ceramica Faetano. Il Gruppo Del Conca è composto da quattro marchi, Faetano, Del Conca, Pastorelli e Del Conca USA, dieci showroom monomarca, e la Fondazione Cino Mularoni che si occupa prevalentemente di attività in ambito sociale e culturale. Ceramica Faetano S.p.a., società di diritto sammarinese, è attiva nella Repubblica di San Marino dal 1962. Con quattro stabilimenti produttivi distribuiti fra Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino, il Gruppo Del Conca ha una capacità produttiva di oltre 20 milioni di mq annui di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato. La produzione è assorbita per l’83% dal mercato internazionale, con in testa USA e Europa, il fatturato è di 140 milioni di euro. Effetti di superficie, versatilità di formati, spessori, complementi e decorazioni costituiscono un catalogo ricco e variegato di soluzioni da cui attingere, capace di interpretare la materia ceramica in linea con le tendenze e gli stili di vita più attuali. Con le sinergie fra i quattro stabilimenti il Gruppo ha potuto dedicare una tecnologia specifica ad ogni segmento produttivo. Ceramica Faetano è specializzata nella produzione di prodotti ceramici di piccolo formato e dal sapore ispirato alla sua tradizione artigianale. “Ceramica Faetano e le aziende del Gruppo - spiega il Commissario generale all'Expo Mauro Maiani - è una realtà aziendale fortemente tecnologica nata dalla geniale intuizione di Cino Mularoni, un brillante imprenditore e grande sostenitore delle iniziative del proprio paese. Sono dunque molto lieto nel vedere come l’azienda, giunta oggi alla sua terza generazione a conduzione familiare, continui a credere nei progetti dello Stato e aderisca nuovamente, con il suo brand più famoso DEL CONCA, al progetto di Expo, fortemente voluto dal Governo sammarinese per questa edizione di Dubai 2020 dopo quella di Shanghai e Milano”. L’azienda ha infatti fornito i pannelli decorativi, in lastra ceramica di dimensioni 120x260cm effetto marmo Onice Fantastico della collezione Boutique, che rivestiranno le pareti della vip lounge contribuendo a dare un tocco di stile ed eleganza allo spazio all’interno del quale verranno accolti ospiti d’onore, delegazioni e potenziali investitori in visita al Padiglione San Marino, durante i sei mesi di Esposizione Universale. “Sicuramente un'occasione unica - ribadisce Paolo Mularoni - che non vediamo l’ora di poter sfruttare, per poter presentare al mondo la nostra realtà e contribuire a diffondere una conoscenza degli aspetti peculiari e positivi del Paese che siamo orgogliosi di poter rappresentare attraverso il nostro prodotto e la storia generazionale del Gruppo Del Conca”.

