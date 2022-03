Cercasi volontari per la realizzazione del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini”

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili e il Dipartimento Istruzione cercano volontari per la realizzazione del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini”. Un’iniziativa che permetterà alle scuole sammarinesi di partecipare attivamente e solidalmente alle azioni di accoglienza per il popolo ucraino che si stanno organizzando proprio in questi giorni nella Repubblica di San Marino. Il progetto prevede la creazione di una serie di iniziative che avranno luogo presso le scuole sammarinesi di ogni ordine e grado e che saranno rivolte ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze ucraini giunti nel nostro paese. La finalità del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini” consiste nell’offrire ai giovani profughi la possibilità di vivere esperienze socializzanti in ambienti protetti e adatti alla loro fascia d’età per aiutarli ad affrontare con maggiore serenità questa drammatica fase della vita. La realizzazione di tale iniziativa necessita della collaborazione di volontari insegnanti e parlanti nativi di lingua ucraina i quali, a seconda delle proprie competenze e disponibilità d’orario, potranno contribuire in maniera determinante a far sentire i bambini ucraini parte di una nuova comunità. Le candidature dei volontari possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica progettoistruzione.ucraina@pa.sm oppure contattando telefonicamente il Dipartimento Istruzione al seguente numero 0549 885098 - 882550.