Cerimonia di inaugurazione per il sentiero “La Genga”

Il tracciato è assai antico e corre proprio sotto la terza cinta muraria. È segnato qua e là dalle tracce di antichi orti delimitati da muri in pietra arenaria, che dividevano gli appezzamenti e rendevano possibile la caratteristica coltivazione a terrazzo. Gli orti probabilmente venivano coltivati dagli abitanti di Città, poi la zona fu abbandonata, non si sa per quali motivi, e la natura selvaggia è tornata sovrana. I membri del direttivo dell’Associazione La Genga, che ne conoscevano l’esistenza, hanno provveduto alla riapertura dell’antico sentiero. Il gruppo desiderava da tempo realizzare questo percorso, in quanto logico proseguimento del sentiero della Rupe, riaperto nel maggio 2001 dai precursori dell’Associazione stessa. Tale tracciato, infatti, completa e valorizza la rete sentieristica attorno al monte Titano, integrandola con un itinerario immerso nel verde che va da Montalbo a Murata attraverso il versante sud/ovest per circa 2 chilometri, con un tempo di percorrenza pedonale medio di 45 minuti. Si snoda tra un mosaico di giovani boschi, macchie di asparago, pungitopo e grandi esemplari di querce e tigli, che si alternano assecondando la conformazione morfologica del terreno e le diverse condizioni pedoclimatiche (insieme che riguarda le caratteristiche del suolo e del clima). L’apertura del sentiero è stata realizzata la scorsa estate, con gli ultimi lavori di sistemazione eseguiti in questi giorni. Vi hanno lavorato in forma gratuita i volontari dell’Associazione La Genga, sostenuti dal patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio ed in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. L’apertura al pubblico del sentiero, che prenderà il nome: “La Genga”, avverrà in forma ufficiale sabato mattina, 25 settembre, alle ore 9, alla presenza dell’Ecc.ma Reggenza. Interverranno il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, un rappresentante della Giunta di Castello di Città e il presidente dell’Associazione Roberto Bucci. Dopo il taglio del nastro, seguirà una camminata lungo il tracciato. Il ritrovo per i partecipanti è fissato all’inizio della carrareccia che si trova al termine di via G. del Tiglio. Le macchine possono essere parcheggiate in via Gamella, o nel piazzale Taddeo da Montefeltro, a Murata. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adeguato alla stagione. Si prega di arrivare almeno una decina di minuti prima, al fine di accogliere tutti insieme la Reggenza.

cs La Genga