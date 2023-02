Cerimonia in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Cerimonia in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci.

Nella mattinata odierna, in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, organizzata dalla Questura di Rimini si è tenuta una cerimonia commemorativa presso il Cinema Teatro Tiberio. La cerimonia, accompagnata dall’esecuzione dei brani “La vita è bella” e “Hallelujah” da parte di una giovane violinista, si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, del Prefetto di Rimini Dr.ssa PADOVANO e del Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Alla cerimonia hanno partecipato due scuole secondarie di 1° grado di Rimini, la Scuola Dante Alighieri e la Scuola Panzini, i cui alunni hanno letto due brani, di Liliana Segre ed Odoardo Focherini. Per l’occasione, presso il giardino “Giusti tra le Nazioni” ubicato nel Parco XXV Aprile, è stato piantato un albero in corrispondenza del cippo commemorativo del giovane Funzionario di Polizia che salvò migliaia di ebrei in fuga dalle persecuzioni dei nazisti.

Cs - Polizia di Stato, Questura di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: