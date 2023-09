CERSAIE 2023 | Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e l’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla in visita presso lo stand Del Conca

Mattinata trascorsa a Cersaie 2023 per Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna che coglie l’occasione per visitare lo stand del Gruppo Del Conca. Da Parte del Presidente Bonaccini l’attenzione si è focalizzata sulla nuova collezione Marble Edition, risultato di un’innovativa tecnologia sviluppata internamente dal Gruppo, in grado di riprodurre fedelmente i materiali presenti in natura. Molte le domande fatte al presidente di Ceramica Faetano e Del Conca Usa Paolo Mularoni che lo ha accompagnato in visita agli oltre 600 metri quadrati di allestimento. Ad accompagnare Stefano Bonaccini oltre a Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo economico e green economy, anche il presidente e il direttore di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani e Armando Cafiero. Nel 2022 Del Conca ha attuato un piano di investimenti di oltre 55 milioni di euro per l’installazione di impianti altamente tecnologici e Hydrogen Ready, portando lo stabilimento di Savignano sul Panaro (MO) a essere fra i più grandi e innovativi del settore ceramico. Impianti che permetteranno di passare ad una miscela di Metano/Idrogeno appena quest’ultimo sarà disponibile, migliorando ulteriormente la sostenibilità ambientale del processo produttivo. La collezione Dinamika Marble Edition presentata quest’anno comprende una gamma ricercata di 4 superfici lapidee – a cui si aggiungono 3 fondi decorati - dall’estetica rigorosamente naturale e dalla matericità tattile. Un mix di lavorazioni artigianali come sabbiatura, acidatura e spazzolatura, generalmente applicate ai marmi dopo l’estrazione in cava, è stato d’ispirazione per rendere le superfici di Marble Edition particolarmente naturali e con bassi livelli di riflessione tipici delle materie d’ispirazione.

c.s. Gruppo Del Conca