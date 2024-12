Certificati di esistenza in vita: accordo tra ISS e Comune di Verucchio

L’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e il Comune di Verucchio sono lieti di annunciare un accordo riguardante i certificati di esistenza in vita. I titolari di pensione erogata dall’ISS e residenti nel Comune di Verucchio, a partire da dicembre 2024, non saranno più tenuti a inviare o consegnare il certificato all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto. Non sarà inoltre necessario recarsi fisicamente agli sportelli del Comune di Verucchio perché saranno gli stessi uffici a scambiarsi reciprocamente dati e informazioni richiesti. Ciò è reso possibile grazie a una procedura informatica già testata tra gli uffici pubblici e che elimina così l’onere per i pensionati di richiedere il certificato e spedirlo all’Ente sammarinese. Si tratta di una evoluzione importante verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali, che riduce la burocrazia. L’Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a continuare a lavorare per la comodità e il benessere dei suoi pensionati, garantendo al contempo la sicurezza e l’integrità del processo pensionistico. “L’iniziativa, che segue quelle già avviate con i Comuni di Rimini e Coriano, dimostra l’impegno della Repubblica di San Marino nel costruire collaborazioni efficaci con le amministrazioni locali italiane – afferma il Segretario di Stato con delega alla previdenza Stefano Canti -. Riducendo la burocrazia e semplificando le procedure per i pensionati, continuiamo a garantire la qualità dei servizi che offriamo, tutelando nel contempo la sicurezza e l’affidabilità del sistema pensionistico. Questo risultato è il frutto di un lavoro congiunto che guarda al futuro e pone le persone al centro delle nostre politiche." Il Sindaco del Comune di Verucchio Avvocato Lara Gobbi sottolinea come “Questa nuova modalità conferma il rapporto di collaborazione tra il Comune di Verucchio e la Repubblica di San Marino. L’obiettivo rimane quello di migliorare sempre più i servizi rivolti ai cittadini a partire dalla semplificazione delle procedure amministrative”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni ISS, al numero 0549 994427 e gli Uffici Demografici del Comune di Verucchio ai numeri 0541 673949 e 0541 679484.

c.s. congiunto tra ISS e Comune di Verucchio