Certificati di esistenza in vita: accordo tra l’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano

L’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano annunciano una significativa semplificazione amministrativa: a partire già da dicembre 2024, i titolari di pensione erogata dall’ISS e residenti nel Comune di Coriano, non saranno più tenuti a inviare o consegnare il certificato di esistenza in vita all’Ufficio Pensioni dell’Istituto. Non sarà inoltre necessario recarsi fisicamente agli sportelli del comune di Coriano perché saranno gli stessi uffici a scambiarsi reciprocamente dati e informazioni richiesti. Questa modifica, giunta a seguito dell’accordo tra le due Amministrazioni e votata ieri sera all’unanimità in Consiglio Comunale a Coriano, è resa possibile grazie a una procedura informatica già testata tra gli uffici pubblici e che elimina così l’onere per i pensionati di richiedere il certificato e spedirlo all’Ente sammarinese. Si tratta di una evoluzione importante verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali e che riduce la burocrazia. L’Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a continuare a lavorare per la comodità e il benessere dei suoi pensionati, garantendo al contempo la sicurezza e l’integrità del processo pensionistico. Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Pensioni ISS, al numero 0549 994427. "Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei nostri servizi e testimonia il nostro impegno costante nel migliorare l’esperienza dei pensionati ISS – afferma il Segretaria di Stato con delega alla Previdenza Stefano Canti -. Ridurre le procedure burocratiche è fondamentale per garantire un’assistenza più efficace e tempestiva a chi ha dedicato la propria vita al lavoro". “Semplificare la vita dei cittadini, in questo caso delle persone più anziane, evitando file agli uffici comunali senza il bisogno di recarvisi fisicamente– dichiara il Sindaco di Coriano con delega ai Servizi demografici, Gianluca Ugolini - è il primo importante beneficio scaturito dalla approvazione di questa convenzione. Circa 200 cittadini corianesi, coinvolti due volte l’anno nel disbrigo di queste richieste, ne trarranno un migliore servizio, perché saranno gli uffici a comunicare tra loro. Un servizio ottimizzato che, indirettamente, porterà una diminuzione dei costi della macchina comunale”. "Voglio ringraziare il responsabile e tutti i collaboratori dell’Ufficio Prestazioni Economiche che hanno reso possibile questo accordo– dichiara Marcello Forcellini, Direttore Amministrativo dell’ISS -. La collaborazione tra le nostre istituzioni ed Enti dimostra come l’innovazione tecnologica possa portare benefici concreti ai cittadini, semplificando le pratiche quotidiane e migliorando l’efficienza dei servizi. Questo è un ulteriore passo in avanti nel percorso di ammodernamento e digitalizzazione dell’ISS".

cs Iss e Comune di Coriano