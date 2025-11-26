Certificati di esistenza in vita: sono 14 gli accordo tra ISS e i comuni limitrofi

L’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ricorda che sono attualmente 14 gli accordi riguardanti i certificati di esistenza in vita con i comuni della Provincia di Rimini e di Pesaro e Urbino. I comuni interessati sono: Rimini, Verucchio, Coriano, Novafeltria, Sassofeltrio, Pennabilli, Montegrimano Terme, Santarcangelo di Romagna, Mercatino Conca, Montescudo - Monte Colombo, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Monte Cerignone. I titolari di pensione erogata dall’ISS e residenti nei suddetti comuni non sono più tenuti a inviare o consegnare il certificato all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Tale pratica, che viene richiesta due volte l’anno, nei mesi di giugno e dicembre, resta in vigore solo per coloro che ricevono un assegno previdenziale dell’ISS e risiedono in altre località italiane od estere. Per coloro che abitano dove sono vigenti gli accordi, non è più necessario recarsi fisicamente agli sportelli di tali amministrazioni, perché saranno gli stessi uffici a scambiarsi reciprocamente dati e informazioni con l’ISS. Ciò è reso possibile grazie a una procedura informatica già testata tra uffici pubblici e che elimina così l’onere per i pensionati di richiedere il certificato e spedirlo all’Ente sammarinese. Tali accordi si inseriscono in un processo progressivo di evoluzione verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali, che mira a ridurre la burocrazia e migliorare e semplificare il dialogo con le amministrazioni. Sono oltre 1.800, in totale, i pensionati coinvolti da gli accordi fin qui raggiunti dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni ISS, al numero 0549 994427.



c.s. Ufficio Stampa ISS









