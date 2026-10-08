Certificatori energetici: prorogate al 23 ottobre le iscrizioni al corso

Certificatori energetici: prorogate al 23 ottobre le iscrizioni al corso.

Considerato l’interesse per il percorso formativo e al fine di consentire a un maggior numero di professionisti di cogliere questa opportunità, sono state prorogate fino al 23 ottobre 2026 le iscrizioni al Corso per Certificatori Energetici, promosso dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura e con gli Ordini e Collegi professionali interessati. Il corso, della durata complessiva di 72 ore articolate in 12 giornate, è rivolto ai professionisti interessati ad acquisire e consolidare le competenze necessarie nell’ambito della certificazione energetica degli edifici e della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La formazione assume oggi un’importanza particolare alla luce della crescente attenzione riservata all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e alla riqualificazione degli edifici. Per i professionisti del settore si tratta di un ambito destinato ad avere un ruolo sempre più rilevante nell’attività progettuale e nella valutazione degli interventi sul patrimonio immobiliare. L’obiettivo del percorso è quindi quello di offrire ai partecipanti una preparazione specifica e aggiornata, fornendo strumenti e competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza le esigenze legate alla prestazione energetica degli edifici e agli interventi di miglioramento e riqualificazione. La proroga rappresenta un’ulteriore possibilità per architetti, ingegneri, geometri e professionisti interessati di accedere a un percorso formativo qualificante e di investire nell’acquisizione di competenze sempre più richieste nel settore. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 23 ottobre 2026. Le lezioni prenderanno il via il 30 ottobre 2026.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: