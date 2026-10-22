Certificazione fiscale SMaC per le utenze domestiche: dal 26 ottobre al via le richieste presso Poste San Marino e A.A.S.S.

Certificazione fiscale SMaC per le utenze domestiche: dal 26 ottobre al via le richieste presso Poste San Marino e A.A.S.S..

Da lunedì 26 ottobre sarà possibile presentare la richiesta di rilevazione delle proprie utenze domestiche, tramite compilazione di apposita autocertificazione, per associare le utenze alla propria SMaC Card e beneficiare così delle detrazioni fiscali ai fini IGR. La procedura, promossa dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) in collaborazione con Poste San Marino S.p.A., consentirà ai cittadini di presentare l’istanza online, attraverso il portale di fatturazione www.aass.sm, oppure di persona, presso gli Uffici Postali di Poste San Marino SpA. Il progetto si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. E1, comma 2, dell’Allegato “E” alla Legge n. 166/2013 e s.m. Ai fini della detrazione fiscale, l’autocertificazione dovrà riguardare esclusivamente le utenze domestiche relative all'immobile di residenza anagrafica oppure, in assenza di residenza anagrafica, la dimora effettiva del contribuente. Per agevolare gli utenti nella compilazione della richiesta in autonomia, tramite portale www.aass.sm, A.A.S.S. ha messo a disposizione sui propri canali informativi e social un video tutorial e un manuale operativo con le istruzioni per completare correttamente la procedura. I cittadini che sceglieranno di effettuare la richiesta di autocertificazione di persona, potranno rivolgersi agli Uffici Postali di Poste San Marino S.p.A., presentandosi muniti delle bollette A.A.S.S. relative alle utenze per le quali si richiede la detrazione, riferite ai servizi di acqua, energia elettrica e gas. Le bollette dovranno riportare il codice cliente A.A.S.S. e i codici identificativi PDE/PDR dei rispettivi contratti, necessari per individuare correttamente le utenze da associare alla SMaC Card. Ai fini della detrazione fiscale relativa al 2026, saranno considerate le fatture effettivamente pagate nel corso dell’anno, secondo il principio di cassa. La richiesta di autocertificazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/01/2027. Dal 28/02/2027 sul portale SMAC saranno visibili gli importi caricati, divisi per servizio, riferiti ai contratti AASS. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, sarà possibile contattare il Servizio Assistenza SMaC al numero 800 220808, gli Uffici Postali di Poste San Marino oppure A.A.S.S. al numero 0549 883700. L’iniziativa, fortemente voluta da tutte le strutture coinvolte, nasce con l’obiettivo di agevolare i cittadini e semplificare gli adempimenti a loro carico, rendendo più semplice e agevole la gestione delle procedure connesse alla certificazione fiscale delle utenze domestiche.

C.s. - Poste San Marino

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