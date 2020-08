Certificazione FSC: l'impegno di Erba Vita per le foreste

Certificazione FSC: l'impegno di Erba Vita per le foreste.

Un altro passo in avanti sulla strada della responsabilità e della sostenibilità per Erba Vita, che ha ottenuto la certificazione FSC (Forest Stewardship Council). Gli astucci delle nuove linee di prodotti Erba Vita che usciranno in settembre riporteranno sulla confezione il logo che certifica l’uso di carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile. Progressivamente andranno sostituite tutte le confezioni delle oltre 2000 referenze in catalogo all’azienda, che da quarant’anni produce integratori alimentari a base vegetale e cosmetici certificati Bio Eco cosmesi AIAB, distribuiti in erboristerie, parafarmacie e farmacie di tutta Italia e in altri numerosi Paesi del mondo. Le aree forestali del mondo contano più di 4 miliardi di ettari, che corrispondono a circa il 31% della superficie coperta dalle terre emerse. La superficie boschiva mondiale è purtroppo costantemente messa a rischio dal degrado, che minaccia la biodiversità, dalla deforestazione incontrollata e dall’illegalità. Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. FSC promuove in tutto il mondo una gestione forestale responsabile, ovvero una gestione rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. LE CERTIFICAZIONI FSC Il marchio di certificazione FSC garantisce che l’intera filiera legno-carta certificata per i suoi standard derivi da una gestione forestale responsabile e sostenibile. Esistono due tipi di certificazione FSC: la Certificazione di buona gestione forestale rilasciata ai proprietari di foreste o piantagioni, che rispettano determinati criteri di buona gestione forestale definiti da FSC e applicati a livello internazionale. La certificazione della Catena di Custodia sulle materie prime utilizzate per realizzare un prodotto, a garanzia della provenienza da foreste certificate FSC. Grazie a questa certificazione l’azienda può garantire ai consumatori la provenienza del legname o della carta utilizzati per la realizzazione degli astucci dei propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. La scelta di Erba Vita è stata quella di ottenere la certificazione FSC, per garantire ai propri consumatori la scelta di prodotti che contribuiscono attivamente ad una migliore gestione delle foreste e delle piantagioni in tutto il mondo. “L’utilizzo di carta certificata FSC si inserisce all’interno del percorso di consapevolezza legato al rispetto e tutela dell’ambiente avviato da tempo dall’azienda e dal Gruppo Valpharma – ha affermato Alessia Valducci, presidente di Valpharma Group - come l’adesione alla campagna Plasticfree, l’attenzione al riciclo dei rifiuti, il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Siamo sicuri che il nostro impegno sia apprezzato e che renda ogni consumatore fiero del proprio contributo all’ambiente scegliendo i prodotti Erba Vita”.



I più letti della settimana: