Certificazione per i genitori in caso di malattia o ricovero dei figli, pubblicata dall’ISS la Circolare esplicativa

L’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) ha pubblicato la Circolare n.10 – circolare esplicativa n. 3 dell’articolo 32 della Legge 23 settembre 2026 n. 141 relativa alle procedure, alla documentazione e al rilascio delle certificazioni per l’assenza dal lavoro del genitore in caso di malattia o ricovero ospedaliero del figlio, in attuazione delle disposizioni introdotte dal predetto articolo. Il provvedimento rappresenta un passaggio operativo importante per rendere concretamente fruibile la nuova misura a sostegno della genitorialità, fornendo ai lavoratori e ai datori di lavoro indicazioni sulle modalità di richiesta e gestione dell’indennità economica dei genitori (IEG). La prestazione è riconosciuta, alternativamente a uno dei due genitori, in caso di malattia del figlio certificata con prognosi superiore a due giorni oppure in caso di ricovero ospedaliero, fino al giorno precedente il compimento del quattordicesimo anno di età. In presenza dei predetti requisiti previsti, tale indennità copre l’intero periodo di assenza certificato. La misura si applica sia ai lavoratori subordinati sia ai lavoratori autonomi purché in regola con tutti gli obblighi contributivi. Per questi ultimi, la circolare chiarisce che non si applica la franchigia prevista dalla disciplina ordinaria dell’inabilità temporanea: l’indennità può quindi essere riconosciuta dal primo giorno di assenza, quando ricorrono le condizioni stabilite. L’importo dell’indennità segue le misure previste per l’indennità economica temporanea di malattia: l’86% della retribuzione dal 1° al 14° giorno, il 100% dal 15° giorno al 180° giorno e l’86% dal 181° girono al 365° giorno. La circolare precisa le modalità operative da porre in essere in base alla posizione del lavoratore ovvero: - I lavoratori (Subordinati e Autonomi) residenti in Repubblica, la certificazione viene predisposta dal medico pediatra dell’ISS attraverso il sistema informatico AREAS, sulla posizione del genitore che si assenti dal lavoro il quale deve dichiarare che l’altro genitore non ne usufruisce. I lavoratori subordinati sono tenuti a comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e trasmettere la copia della certificazione a esso destinata, salvo i lavoratori del Settore Pubblico Allargato, per i quali la documentazione viene acquisita attraverso i canali informatici interni all’Amministrazione. In attesa dell’adeguamento del sistema informatico interno all’ISS, i lavoratori autonomi devono invece inviare la certificazione rilasciata dal medico pediatra dell’ISS all’indirizzo di posta elettronica: prestazioni.famiglia@iss.sm; - I lavoratori subordinati non residenti, devono presentare la richiesta tramite il servizio on line “Istanze OnLine – IOL”, nella sezione Previdenza, attraverso l’apposita voce “Malattia figlio/a”. Inoltre questi dovranno trasmettere la documentazione entro tre giorni dalla data di emissione della certificazione sanitaria, allegando i documenti richiesti dalla circolare. Questi sono tenuti anche a comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e trasmettere, quale giustificativo, la ricevuta rilasciata dal servizio on line “Istanze OnLine – IOL”. Un’attenzione specifica è riservata anche alla tutela della riservatezza: la certificazione destinata al datore di lavoro non contiene la diagnosi né ulteriori informazioni relative allo stato di salute o alla specifica patologia del minore. La circolare inoltre chiarisce anche alcuni aspetti applicativi rilevanti. Per le assenze coperte dall’IEG non sono previsti controlli medico- fiscali nei confronti del genitore beneficiario, ferma restando la possibilità per l’ISS di effettuare verifiche amministrative sui requisiti, sulla documentazione e sull’utilizzo alternativo della prestazione da parte dei genitori. Viene infine precisato che, qualora la prognosi per la malattia del figlio sia pari o inferiore a due giorni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 25 della Legge n. 129/2022, relativo al permesso non retribuito per malattia dei figli. Con questa circolare, l’ISS mette a disposizione di famiglie, lavoratori e datori di lavoro un riferimento operativo al fine di orientarsi nelle nuove procedure, favorendo così una corretta applicazione della normativa e una maggiore conoscibilità delle tutele previste.

La circolare è consultabile sul sito istituzionale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, seguendo il seguente percorso: Home → Come fare per → Prestazioni alla famiglia → Clicca qui. Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti: Un sentito ringraziamento al Direttore Amministrativo, ai tecnici dell’ISS ed a tutti coloro che stanno lavorando con prontezza all’emissione delle circolari attuative ed esplicative della Legge n.141/2026 denominata “Legge Famiglia”. Colgo l’occasione per rammentare che sono in corso gli ultimi adempimenti per l’apertura del “Punto Informativo delle Famiglie”, luogo in cui, i soggetti aventi diritto, saranno agevolati all’accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicati alle famiglie, attraverso un’attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze.

C.s. - Segreteria di Stato per la Giustizia, La Previdenza e la Famiglia







