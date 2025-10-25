TV LIVE ·
Cessione di Banca di San Marino, la Magistratura apre un’inchiesta

25 ott 2025
Cessione di Banca di San Marino, la Magistratura apre un’inchiesta

L’Autorità Giudiziaria, ricevuta notizia di reato dall’Agenzia di Informazione Finanziaria e previa costituzione di gruppo composto da più Giudici Inquirenti, ha avviato le doverose indagini sulla vicenda relativa alla procedura di cessione a una società estera della partecipazione di maggioranza di Banca di San Marino S.p.A. da parte di Ente Cassa Faetano. Nel corso delle indagini e alla stregua delle imputazioni finora formulate, per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio, sono state disposte ed eseguite alcune misure cautelari personali (confermate dal Giudice del riesame), insieme con vari provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo. Le indagini proseguono al fine di ricostruire puntualmente i fatti contestati, nella necessaria osservanza del prescritto riserbo istruttorio.

c.s. 
IL DIRIGENTE
Giovanni Canzio




