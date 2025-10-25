Cessione di Banca di San Marino, la Magistratura apre un’inchiesta

L’Autorità Giudiziaria, ricevuta notizia di reato dall’Agenzia di Informazione Finanziaria e previa costituzione di gruppo composto da più Giudici Inquirenti, ha avviato le doverose indagini sulla vicenda relativa alla procedura di cessione a una società estera della partecipazione di maggioranza di Banca di San Marino S.p.A. da parte di Ente Cassa Faetano. Nel corso delle indagini e alla stregua delle imputazioni finora formulate, per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio, sono state disposte ed eseguite alcune misure cautelari personali (confermate dal Giudice del riesame), insieme con vari provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo. Le indagini proseguono al fine di ricostruire puntualmente i fatti contestati, nella necessaria osservanza del prescritto riserbo istruttorio.

c.s.

IL DIRIGENTE

Giovanni Canzio







