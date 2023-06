Cfp: attestati a 19 allievi, l'augurio per un futuro di successo

Giovedì 29 giugno 2023 alle ore 10:00 presso la sede del CFP-UPAL di Via H. Bustamonte, n. 3, Serravalle, al termine del percorso formativo concluso con gli esami di qualifica, verranno consegnati gli Attestati agli allievi del terzo anno del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, Settore Servizi alla Persona e Settore Industria e Artigianato, alla presenza di un rappresentante della Segreteria di Stato al Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i rapporti con l’AASS, del Dirigente, dei Tutor, insegnanti e genitori. A concludere il percorso di durata triennale sono stati in totale 19 allievi, più due candidati esterni, così suddivisi: n. 11 Operatore della Riparazione dei Veicoli a Motore, n. 8 Operatore Parrucchiere, n. 2 Operatore Installatore di Impianti Elettrici, Domotici e Fotovoltaici. Il Dirigente e tutto il personale del Centro di Formazione Professionale augurano un futuro di successo, come cittadini, lavoratori e studenti, auspicando che quanto appreso durante il percorso formativo possa sostenere le scelte professionali di ciascuno.

c.s. Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro