Cgg; Associazione Emma Rossi soddisfatta per approvazione istanza

Cgg; Associazione Emma Rossi soddisfatta per approvazione istanza.

E’ stata approvata oggi dal Consiglio Grande e Generale l’istanza d’arengo presentata dall’Associazione Emma Rossi il 3 aprile u.s. perché sia intitolata “Parco Emma Rossi” l’intera area comunemente indicata come Parco del Monte Cerreto, situata in località Monte Cerreto. L’intendimento dell’istanza è quello di onorare la memoria di una personalità della nostra storia più recente e allo stesso tempo di riconoscere il valore del suo impegno tenace e lungimirante per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio, ma anche per la ricerca costante del giusto equilibrio per uno sviluppo sostenibile del nostro Territorio. L’Associazione rileva con soddisfazione che il Segretario di Stato per gli Affari Interni a nome del Governo e tutte le forze politiche intervenute hanno espresso valutazioni positive sull’istanza e hanno avuto parole di apprezzamento e stima per la figura e l’operato di Emma Rossi. L’Associazione ringrazia il Consiglio Grande e Generale per la deliberazione adottata ed auspica che possa trovare attuazione entro il prossimo anno in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Emma Rossi.

Cs Associazione Emma Rossi

I più letti della settimana: