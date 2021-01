Cgg: Maggioranza, opposizione falsa e tendenziosa su richiesta comma Caso Titoli

Apprendiamo con sorpresa da fonti di informazione che la maggioranza si sarebbe opposta alla richiesta dell’opposizione di aprire un dibattito consiliare in merito alle recenti vicende inerenti al Caso Titoli (p.p. 500/RNR/2017) e, ancor più, di osteggiare una fantomatica richiesta di riapertura delle indagini. Come spesso accade la verità che viene raccontata dalle forze di opposizione è falsa e tendenziosa, distante dalla realtà che ci accingiamo, con serenità, ad esporre. In data 21 gennaio si è tenuto un UDP ad horas per ascoltare la richiesta delle opposizioni di inserire un comma nel Consiglio odierno al fine di discutere delle recenti evoluzioni del Caso Titoli, a seguito di alcuni articoli usciti su testate nazionali. La stessa maggioranza ha sostenuto che la tematica dovrà essere dibattuta in Consiglio, ma solo quando si avranno a disposizione atti e documenti ufficiali, non potendo basarsi solamente sulle poche informazioni trapelate. Alcuni membri dell’opposizione hanno persino concordato sul punto. Ricordiamo, inoltre, che la fase istruttoria del procedimento è ancora in corso, non terminata come sostenuto, e vige per cui segretezza. Sull’accusa di opporci alla riapertura delle indagini (neppure giunte all’esito) fatichiamo ad esprimerci: è assurdo, infatti, solamente pensare che sia un Parlamento a richiedere un simile atto ad un Magistrato. Alcuni continuano a dimenticare l’importanza della separazione dei poteri e del fatto che Politica e Tribunale debbano agire su binari paralleli. La totale assenza di scrupoli di qualcuno, mosso dal solo fine di gettare fango, lascia attoniti e basiti: non vorremmo che anche in questo procedimento le polemiche politiche sollevate risultino strumento per osteggiarne l’esito. Giova infine ribadire che è stata questa maggioranza, non la precedente, a chiedere ed ottenere che l’Eccellentissima Camera si costituisse parte civile all’interno del procedimento summenzionato, come hanno deciso di fare anche altri corpi sociali, proprio perché, nonostante certi sproloqui, si sta cercando di operare per rimediare al malaffare e al maltolto, sempre nel rispetto dei limiti imposti dai Principi della Democrazia secolarmente sanciti nella Repubblica di San Marino.

I Gruppi Consiliari di Maggioranza Partito Democratico Cristiano Sammarinese Movimento RETE Domani - Motus Liberi Noi Per la Repubblica