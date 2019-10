CGIL Rimini: STOP alle aggressioni, utenti e dipendenti insieme per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

Il giorno 16 ottobre mercoledì, in tutti i territori dell’Emilia Romagna, la Funzione Pubblica CGIL organizza dei punti di distribuzione di materiale sul tema delle aggressioni, all’ingresso ed all’interno delle strutture sanitarie, per sensibilizzare le persone che si rivolgono alla Sanità in relazione ai propri bisogni di salute. Nei banchetti verrà distribuita una lettera che punta a spiegare le difficoltà di chi lavora nei servizi in quanto troppo spesso si è sottoposti a pressioni che a volte sfociano in aggressioni. Il Sistema sanitario Nazionale oggi rappresenta, dal nostro punto di vista, un patrimonio da preservare, valorizzare e rilanciare per la sua caratteristica universale, cioè quella di garantire il diritto alla salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività. Un sistema sotto-finanziato che da anni vede una grande distanza tra le promesse delle campagne elettorali e la nuda verità legata agli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie, mai conseguenti alle promesse. Per questo inviteremo, chi usufruisce dei servizi, a non andare in contrasto con il personale dipendente ma piuttosto ad allearsi con esso per lottare per una sanità di qualità e dei servizi all’altezza dei bisogni delle persone. La distribuzione della lettera fa parte di una campagna sulle aggressioni al personale più ampia che è iniziata con la compilazione di un questionario on-line sul tema aggressioni arrivato ormai a più di 2.000 compilazioni (che può essere compilato a questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDai7egM3LwjVS3T6wMHIUBZGsPqvHnxi3 KGuXDsY63C-Ghw/viewform?usp=sf_link.) e alla definizione di un piano di formazione sulle aggressioni in Sanità accreditato ECM che mettiamo a disposizione gratuitamente per gli iscritti in tutti i territori con lezioni di aula. Per il territorio di Rimini. il punto di distribuzione sarà presso l’ingresso principale dell’Ospedale Infermi di Rimini, mentre il corso si svolgerà il 29 novembre presso la sede CGIL di Cesena dalle 14:30 alle 18:30 con partecipazione gratuita per gli iscritti CGIL.

c.s. CGIL Rimini