Il 27 agosto scorso, come ogni anno, è stata celebrata la ricorrenza della prima Charter Night del Lions Club San Marino Undistricted. La Charter Night è la serata in cui un Club entra ufficialmente a far parte del grande mondo Lions. Quest’anno, in particolare, è ricorso il 60° anniversario della prima Charter Night tenutasi proprio il 27 agosto 1960. Il Presidente, Federica Bianchi, ha rivissuto, con l’ausilio di un affascinante video, gli ultimi dieci anni di attività del Lions Club San Marino Undistricted che si è distinto sia per i numerosi service promossi e realizzati a beneficio della società sammarinese, sia aderendo a diversi dei progetti che la Fondazione Lions Internazionale ha portato avanti nel mondo. Federica Bianchi ha ringraziato i Presidenti e i Consigli Direttivi che l’hanno preceduta per l’impegno profuso ripercorrendo tutte le iniziative portate a termine negli ultimi dieci anni. Questo impegno ha assicurato al Lions Club San Marino Undistricted una continua e concreta presenza a San Marino e nel mondo. Solo nell’ultimo anno, infatti, sono stati realizzati i totem informativi all’inizio di ogni tappa del percorso recentemente inaugurato “Il Cammino del Titano”. Sono inoltre stati donati 10.000 euro a favore della Protezione Civile della Repubblica di San Marino in occasione della recente emergenza determinata dal Coronavirus ed è stato realizzato il punto ristoro nel reparto di oncologia dell’Ospedale di Stato. Federica Bianchi ha infine presentato il programma dei service che saranno portati avanti nel corso della sua presidenza, ricordando il più importante appuntamento del suo anno lionistico. Nel giugno 2021 San Marino ospiterà per la prima volta il Congresso Internazionale delle Città Murate Lions che, con i suoi oltre 200 ospiti previsti, farà conoscere il nostro Paese a tante persone sotto il peculiare profilo della sua bella cinta muraria.



