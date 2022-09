Chi conosce Antoine de Saint-Exupéry? Domenica 2 Ottobre a Serravalle arriva “Il Piccolo Principe”!

La stagione teatrale 2022 – 2023 della Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership Negozio chicco di San Marino, inizia con uno spettacolo della rassegna “piccoli sguardi” dedicata ai bambini. Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 16.30, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Il Piccolo Principe”; uno spettacolo portato dalla compagnia sammarinese “Bradipoteatar”. La rappresentazione che presentano è una rielaborazione scenica del meraviglioso libro di Antoine de Saint – Exupéry, in occasione del settantesimo anniversario della prima edizione italiana. Settant’anni che hanno segnato generazioni di lettori grandi e piccoli. Un grande classico moderno che parla di emozioni e di avventure, di stupore e di amicizia. La meraviglia che guida nella crescita, alla scoperta della vita, guidati dalla poesia e da incontri rivelatori con personaggi magici e fatati. Uno spettacolo che parla il linguaggio dei più piccoli, perché si sa del resto che… i grandi non capiscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i bambini, star sempre lì a dargli delle spiegazioni… L’immaginazione e la suggestione sono i motori poetici dello spettacolo, spinto dalla forza e dalla semplicità dei sentimenti: ecco il mio segreto. E’ molto semplice: si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 8€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 5€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione “Famiglia”, ovvero 4 biglietti (2 adulti e 2 bambini) al prezzo di 20€. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm. Vi aspettiamo numerosi!

