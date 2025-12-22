Chi rappresenterà San Marino al POPRI Youth Project, contest internazionale sulle idee imprenditoriali? Si apre il concorso per scoprirlo

Nel maggio del 2026, per il quarto anno consecutivo, il Titano parteciperà con una propria idea imprenditoriale al POPRI Youth Project, contest internazionale dedicato ai progetti dei giovani: a essere presentato sarà un business plan precedentemente selezionato attraverso un concorso aperto a cittadini sammarinesi e iscritti all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Sulla scia delle presentazioni avvenute dal 2023 in avanti in Bosnia – Erzegovina, Croazia e Grecia, dove è stato illustrato il frutto delle migliori intuizioni nate nel territorio biancazzurro nelle diverse annate, chi avrà firmato il progetto selezionato per la prossima edizione del contest sarà diretto nella Macedonia del Nord, scelta per ospitare l’edizione 2026 di un’iniziativa inserita nel circuito della strategia dell’Unione Europea per la regione adriatico - ionica (EUSAIR). Il bando attraverso il quale verrà individuata l’idea che rappresenterà il Titano, nella cornice di un concorso curato dall’Ateneo in collaborazione con San Marino Innovation, si è aperto venerdì 19 dicembre e si chiuderà il 1° marzo. Entro quella data gli autori dei progetti candidati, come singoli oppure in gruppi, dovranno consegnare un business plan nel quale viene illustrata la fattibilità economica, commerciale e sociale dell’idea imprenditoriale. Dovrà contenere, fra le altre cose, un piano economico-finanziario, un’analisi degli impatti ambientali, iniziative marketing, struttura organizzativa, ricerche di mercato e descrizione del prodotto o servizio offerto. I progetti affronteranno due fasi: da una prima scrematura emergeranno quelli con le maggiori potenzialità, ai quali si apriranno le porte della finale prevista il 27 marzo 2026, al termine della quale verrà annunciato il vincitore. In palio un montepremi di 4.000 Euro distribuito fra i primi tre classificati. Al primo, inoltre, la possibilità di presentare la propria idea al POPRI Youth Project, in una cornice che mette in collegamento giovani e opportunità imprenditoriali internazionali. Al centro dell’attenzione, sul fronte sammarinese, la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e della cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo creato per favorire la nascita di nuove imprese in territorio. La giuria sarà composta dai rappresentanti di San Marino Innovation, del Dipartimento Istruzione e Cultura, del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Territorio, della Segreteria di Stato per il Lavoro e dell’Università di San Marino. Fra i principali aspetti tenuti in considerazione: accuratezza, chiarezza, originalità, grado di innovazione, impatto sul territorio e realizzabilità industriale. I dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

