Chi sono i consulenti del progetto Npl?.

Visto l’arrivo, per l’analisi in sede referente in Commissione Finanze del 2 e 3 agosto, del Progetto di Legge "Misure e Strumenti per la Cartolarizzazione dei Crediti"; Ritenuto particolarmente importante consentire il recupero degli Npl, così come evidenziare le posizioni debitorie più rilevanti all’interno degli istituti di credito; Valutata la portata del progetto in termini di risorse per il Paese; Si interroga il Governo per conoscere: -se ci si è avvalsi, per la stesura del progetto di legge in premessa, di consulenti tecnici esterni e se sì di conoscere i nomi ed eventuali importi a loro elargiti; -se ci si è avvalsi di studi legali per l’approfondimento e la stesura stessa del progetto di legge in premessa e se sì di conoscere il nominativo e gli eventuali importi elargiti; -quale sia stato il livello di confronto con gli istituti di credito sammarinese e con Banca Centrale, se non si sia ritenuto opportuno procedere con la convocazione, come fatto nel recente passato, di CCR allargati a maggioranza ed opposizione; -se è intenzione del Congresso di Stato dare input precisi per pubblicare l’elenco dei grandi debitori ed implementare tutti gli strumenti volti al recupero dei crediti delle banche. Si richiede risposta scritta.

Matteo Ciacci Eva Guidi

Libera

