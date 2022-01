"Chiamare le cose con il proprio nome", lettera aperta dell'insegnante di Lettere Michele Ghiotti

Credo, come forse anche altri, che sia arrivato il momento di chiamare le cose con il loro nome.

Smettiamola di parlare di “libertà di scelta”. Chiamiamola, invece: rifiuto della scienza e sfiducia nella comunità medica. O incapacità di distinguere i fatti oggettivi da vissuti e fantasie. Chiamiamola soprattutto: individualismo.

Costei chiama inimica; e incontro a questa congiunta esser pensando, siccome è il vero, ed ordinata in pria l’umana compagnia, tutti fra se confederati estima gli uomini, e tutti abbraccia con vero amor, porgendo valida e pronta ed aspettando aita negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune. […] Così fatti pensieri quando fien, come fur, palesi al volgo, e quell’orror che primo contra l’empia natura strinse i mortali in social catena, fia ricondotto in parte da verace saper, l’onesto e il retto conversar cittadino, e giustizia e pietade, altra radice avranno allor che non superbe fole, ove fondata probità del volgo così star suole in piede quale star può quel ch’ha in error la sede. (G. Leopardi, La Ginestra, 1845)

[Nobile è l’animo di chi] chiama nemica la natura; e pensando che la società umana si sia creata e organizzata sin dall’inizio contro la natura, come è verità, considera tutti gli uomini legati da un patto di alleanza e abbraccia tutti con sincero amore, offrendo ed aspettandosi un aiuto efficace e immediato nei pericoli alterni e nelle angosce della guerra comune. […] Quando, come già furono, saranno noti a tutti questi pensieri e quell’orrore che per primo strinse gli uomini nella catena sociale contro l’empia natura, saranno in parte rinnovati dalla conoscenza della verità i rapporti civili retti e onesti, e la giustizia e la pietà avranno a quel punto ben altro fondamento che favole piene di superbia, fondata sulle quali la lealtà del popolo sta in piedi come può farlo ciò che si basa su un errore.

Michele Ghiotti

