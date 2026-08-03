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Chiara Tenella Sillani nuovo membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari

3 ago 2026
Chiara Tenella Sillani nuovo membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari

Si è tenuta oggi a Palazzo Pubblico la cerimonia di giuramento della Prof.ssa Chiara Tenella Sillani, quale membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari. La Prof.ssa Tenella Sillani ha giurato fedeltà ed obbedienza alla Costituzione della Repubblica avanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, al Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ed agli ospiti convenuti a Palazzo Pubblico. A far data da oggi la Prof.ssa Tenella Sillani, che ha già ricoperto questo incarico nel precedente quinquennio, prosegue ufficialmente il proprio mandato di Giudice della Corte.

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale




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