Chiarimenti del Collegio Sindacale seduta del CgG del 16.03.2022

Chiarimenti del Collegio Sindacale seduta del CgG del 16.03.2022.

Nel corso della seduta del Consiglio Grande e Generale tenutasi in data di Mercoledì 16 marzo 2022, durante la trattazione del dodicesimo comma all’ordine del giorno “Progetto di legge – Disposizioni in materia di Collegi Sindacali e/o Revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale-” il Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura ha esposto un breve passaggio di un verbale del nostro Collegio Sindacale omettendone però l’integrale lettura e quindi decontestualizzandolo. Questo ha comportato l’impossibilità di inquadrare dovutamente il corretto intendimento del Collegio, facendo intendere essere nostra la volontà di estromissione del sindaco Delvecchio. E’ doveroso, quindi, da parte nostra intervenire pubblicando l’intera parte del verbale affinché si palesi il significato di quanto noi sindaci abbiamo in realtà espresso. Rigettiamo, inoltre, l’incomprensibile successiva dichiarazione del Segretario secondo la quale avremmo in seguito modificato il nostro orientamento, e a tal proposito riconfermiamo nuovamente, ancora adesso, tutto quanto già affermato e sottoscritto in varie precedenti occasioni. Tutte documentabili. Teniamo a precisare che il presente intervento non vuole fomentare alcuna polemica o prestare il fianco a qualsivoglia strumentalizzazione politica. Non di meno si ritiene imperativo salvaguardare la nostra professionalità, deontologia e dignità personale.

Di seguito, si riporta l’estratto della posizione del nostro Collegio verbalizzata in data di martedì 30 marzo 2021, fondamentale per l’adeguata e corretta comprensione di quanto sopra esposto:

“Il Collegio Sindacale ritiene, ai sensi dell’Art. 61 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 46 – Testo coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 “Legge sulle Società” e s.m., che il Sindaco Danilo Delvecchio non abbia più i requisiti per partecipare né ai CdA dell’AASLP, né al Comitato dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima né alle riunioni del Collegio Sindacale, qualora sia valido l’orientamento della Segreteria Istituzionale che interpellata dal Sindaco Delvecchio avrebbe risposto verbalmente “da qualche tempo il Consiglio Grande e Generale ha preso questo indirizzo di riferirsi all’art. 61 D.D. 46/2011 i fini dei requisiti di nomina Sindaci nelle Aziende Pubbliche e quindi non può continuare a ricoprire tale carica”. Ciò detto, si ritiene comunque doveroso indicare che, quanto svolto fino alla sua dichiarazione di cancellazione dall’ODCEC dalla data del 31 ottobre u.s., non possa ritenersi invalidante dell’operato del Collegio Sindacale”.

Bizzocchi Milena

Dolcini Danilo

Michelotti Eleonora

Ottaviani Michela



I più letti della settimana: