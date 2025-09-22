Chiarimenti riguardo ai dati circolanti in rete della riforma IGR

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera informare i cittadini e gli organi di informazione che alcune informazioni attualmente circolanti in rete potrebbero non riflettere la realtà ufficiale. Invitiamo tutti, a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per ottenere dati precisi e verificati. La nostra priorità è garantire una comunicazione chiara e trasparente, ed è fondamentale attingere solo a fonti ufficiali per evitare malintesi e disinformazione.

Riportiamo sotto il riepilogo delle simulazioni inoltrate nel precedente comunicato stampa: Il lavoratore dipendente residente

● Con un reddito di 15.600 euro all’anno (1.200 euro al mese per tredici mensilità) + TFR, andrà a pagare complessivamente 39 euro annui con un risparmio di imposta, rispetto al 2025, di circa 20 euro ogni mese (aliquota di tassazione 0,23%).

● Con un reddito di 19.500 euro (1.500 euro al mese) + TFR avrà un risparmio, rispetto al 2025, di circa 10 euro al mese (aliquota di tassazione 2,22%).

● Con un reddito di 26.000 euro (2.000 euro al mese) + TFR pagherà invece circa 10 euro in più al mese (aliquota di tassazione 4,76%).

● Con un reddito di 39.000 euro (3.000 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 35 euro al mese (aliquota di tassazione 8,11%).

● Con un reddito di 50.000 euro (3.846 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 70 euro al mese (aliquota di tassazione 10,69%).

● Con redditi di 70.000, 90.000 o 110.000 euro + TFR pagherà da 115 a 180 euro in più al mese (aliquota di tassazione dal 14,32% al 19,29%).

Si precisa che al fine di rafforzare la progressività della tassazione e al contempo supportare i contribuenti è stata rimodulata la detrazione d’imposta ora pari ad euro 500,00, che diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi per redditi imponibili maggiori ad euro 80.000.

Il lavoratore dipendente frontaliero

● Con redditi bassi (15.600 - 19.500 euro + TFR) avrà aumenti contenuti: da 10 a 20 euro al mese.

● Con redditi medi-alti (26.000 - 39.000 euro + TFR) avrà aumenti da 40 a 63 euro al mese.

● Con redditi alti (50.000 euro + TFR) avrà un aumento di 90 euro circa al mese.

I dati sopra indicati non tengono conto di eventuali crediti d’imposta spettanti nel paese di residenza.

In sintesi, sono state apportate le seguenti modifiche:

● Trasformazione dell’agevolazione fiscale delle spese Smac da onere deducibile a detrazione d’imposta, riconosciuta ai lavoratori dipendenti residenti e frontalieri e a tutti i pensionati, nell’ottica della progressività della tassazione e quale leva d’incentivo dei consumi interni ed emersione dei redditi tramite la tracciabilità dei ricavi degli operatori economici sammarinesi. Tale detrazione potrà essere usufruita nella misura del 15% su un importo massimo di spese detraibili fino ad euro 6.000 annui (detrazione massima di imposta pari ad euro 900).

● I redditi bassi dei residenti saranno maggiormente tutelati e, in alcuni casi, non pagheranno più imposte.

● I redditi medi dei residenti avranno aumenti contenuti, mentre quelli alti aumenteranno in misura maggiore.

Tali misure rafforzano la protezione per i lavoratori con redditi più fragili e rendono il sistema fiscale più equilibrato.

C.s. - Segreteria di Stato per le Finanze







