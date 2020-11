Chiarimenti sulla situazione epidemiologica presso la Scuola Superiore

Chiarimenti sulla situazione epidemiologica presso la Scuola Superiore.

In merito alla situazione epidemiologica della Scuola Superiore, si precisa che i dati riportati nel Comunicato del Collegio Docenti del 27 novembre scorso, che fanno riferimento a 4 studenti positivi in due classi in quarantena, sono assolutamente corretti e confermati dalle disposizioni del Dipartimento Prevenzione, il quale infatti ha messo in quarantena solamente una classe 4 a e una 1 a , ciascuna con 2 studenti positivi. Ad esse si è aggiunta successivamente una classe 2 a , con uno studente positivo. Per raggiungere la somma di 24 casi, diffusa dai media, bisogna includere nel conto anche tutti gli studenti che avevano già ripreso a frequentare regolarmente le lezioni in presenza perché non più positivi attivi. Pertanto, si conferma che sabato 28 novembre, ultimo giorno di didattica in presenza, le classi in quarantena erano tre: una quarta (2 positivi), una prima (2 positivi) e una seconda (1 positivo). Si evidenzia che, a fronte dello stesso numero di positivi per classe, tutti gli altri ordini scolastici stanno svolgendo regolarmente lezione in presenza. Un sentito ringraziamento alle famiglie, che con grande responsabilità hanno tenuto costantemente aggiornata la Scuola sullo stato di salute dei ragazzi, e al Dipartimento Prevenzione, la cui decisione di adottare procedure ancora più rigide di quelle stabilite dai protocolli sanitari ha fatto sì che presso la Scuola Superiore non si sia mai verificato alcun focolaio, rendendo di fatto il nostro Istituto uno degli ambienti più sicuri contro la diffusione del contagio.

c.s. Giacomo Esposito, Dirigente scolastico

I più letti della settimana: