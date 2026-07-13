Chiesanuova: al via alcuni interventi attesi dalla comunità

Dopo anni di richieste partono alcuni interventi concreti per Chiesanuova. Sono iniziati i lavori per il primo tratto di marciapiede in Via Fontescara, che collegherà la nuova bretella all’imbocco della piazza, e per la realizzazione del bagno pubblico accanto alla Casa del Castello. Un grazie alla Giunta di Castello per il costante lavoro di stimolo e all’AASLP per aver trasformato queste richieste in cantieri. Prosegue inoltre l’impegno con il Piano degli Asfalti, che interesserà anche i Castelli più periferici, e con la messa in sicurezza del Cinema Pennarossa. Non sempre servono grandi opere per migliorare un territorio. Spesso sono proprio le piccole opere, attese da anni, a rendere più sicuri gli spostamenti, più funzionali i servizi e migliore la qualità della vita di una comunità. Continuiamo a lavorare con concretezza, un intervento alla volta.

c.s. Segreteria Territorio e Ambiente









